تطبيق يجعلك تتحكم بأجهزتك حتى و إن كنت مسافراً

أخبار الآن | الديوانية - العراق حصري (حسام الأحبابي)

إبتكر شاب عراقي من مدينة الديوانية جنوبي العراق جهازاً ذكياً لمراقبة الأجهزة يُمكِّنُ صاحبها من التحكم بها حتى وإن كان مسافراً الأمر الذي لاقى إستحساناً و تشجيعاً كبيرين من قبل الناس من حوله بسبب معاناتهم من تذبذب الطاقة الكهربائية التي مازالت خاضعة لعمليات تطوير و تأهيل .

لا شك أن جودة الطاقة الكهربائية تتباين بين الحين والآخر في العراق لاسيما في فصل الصيف بالتزامن مع أعمال تطويرها , وبسبب هذا الوضع يلجأ الناس الى طرق مختلفة للمحافظة على أجهزتهم الكهربائية من التلف , أما قاسم فكان له رأي آخر فقد إبتكر طريقة جديدة لمراقبة منزل عائلته متحكما به عن بعد.

قاسم الذي يسكن محافظة الديوانية جنوبي العراق و منذ صغره يحب إبتكار أشياءٍ جديدة تسهل عليه و على أهله الكثير من شؤون حياتهم المنزلية الى جانب المجتمع من حوله , و بإبتكاره برنامجاً خاصاً فقد تمكن بعد محاولات عدة من التحكم بالأجهزة الكهربائية المنزلية عن طريق شبكة إنترنت خاصة يدريها جهازُ تحكمٍ عن بعد.

معظم الأدوات التي يستخدمها هذا الشاب في إبتكاراته هي موادٌ مستهلكة يستخرجها من الأجهزة العاطلة أو القديمة ليعيد تأهيلها و إستغلالها في إبتكار وسائل إلكترونيةٍ أو كهربائيةٍ جديدة.

الإصرارُ وعدمُ الإستستلام بعد محاولات كثيرة مكنت قاسم من تحقيق ذاته و ترجمة أفكاره الى إبتكارات مفيدة, كما هي رسالة حملها للناس من حوله تثبت قدرة شباب العراق على الإبتكار و أنهم محبون للعمل و يتقنونه.

إقرأ أيضاً