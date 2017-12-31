أكبر شجرة لعيد الميلاد تتوسط الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق حصري (وسام يوسف)

طال إنتظارها بعد غياب لسنوات مريرة تحت ظلم أعتى إرهاب شهده التأريخ , إنها شجرة عيد الميلاد تعود لتتوسط الموصل مجدداً , شجرة هي اليوم مثقلةٌ بآمال علقها الموصليون بمستقبل مشرق , فبعد أن تحررت مدينتهم عاد الوئامُ بين مكوناتها الى سابق عهده فاُضيءَ قلبُ المدينة مغادراً الحزن الذي تسبب به الإرهاب لنحو ثلاث سنوات .

ربما هي أكثرُ اللحظات التي غمرت قلوب الموصليين و المسيحيون في مقدمتهم, شجرة عيد الميلاد تتوسط المدينة مجدداً , لحظةٌ غابت عن أعين سكانها لأكثر من ثلاث سنوات لكنها تعود اليوم لتملأ الأجواءَ إبتهاجاً و سعادة , هذه الشجرة قد تكون الأشهر في العالم كونها اُضيأت وسط ساحة الإحتفالات التي إستعرض فيها أول مرة مقاتلو داعش يوم إحتلالهم الموصل.

رأس السنة الميلادية موعدٌ طال إنتظاره لكنه جاء أخيراً ليغمرَ الموصليين ولاسيما شبابـُهم الذين إتخذوا ساحة الإحتفالات نقطة إنطلاق الإحتفاء بالعيد ولتأكيد تضمان مكونات المدينة كافة ووحدتها.

بالقرب من أكبر شجرة عيد ميلاد في الموصل التي بلغ إرتفاعُها 30 متراً تجمع شبابُ الموصل للتعبير عن الفرح كلاً على طريقته الخاصة حيث إستعرضَ العديدُ منهم مواهبهم إبتهاجاً بتماسك مدينتهم و أصالتها.

أهالي الموصل ودعوا عاماً وإستقبلوا عاماً جديداً بعد أن علقوا أمنياتهم على شجرة الميلاد التي اُثقلت بآمال عودة موصلهم الى سابق عهدها آمنةً تحتضنُ كافة مكوناتها , هذه آمالٌ وأمانٍ بغدٍ أجمل لمدينتهم التي تمكنت من النهوض مجدداً بهمة أبنائها لإضاءة مستقبلهم المشرق.

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