وثائقي #شباب - الجزء الـ 18من برنامج "غيمرز"

وثائقيات 4-2-2018



محترفون بدأوا منذ طفولتهم إظهار موهبتهم في الألعاب الإلكترونية حتى أصبحوا لاحقاً أبطال في عالم "الغيمرز" يدخلون مسابقات

يتنافسون على نيل الجوائز ويكسبون الكثير من المال.

منهم من بدأ في سن الخمس سنوات وأخرون في سن أكبر بقليل، البداية كانت تسلية ولكن أصبحت هواية ثم شغف ثم أسلوب حياة.

فتاة وشابان من تونس سيخبرون في الحلقة الجديدة من غيمرز عن تجربتهم في هذا العالم الإفتراضي، وما طموح كل واحد منهم وما يريد من هذا العالم.

لمحبي التحدي والحماس عليكم متابعة "غيمرز" كل يوم إثنين عند الساعة الـ2.30 بتوقيت السعودية على تلفزيون الآن.