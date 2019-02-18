وثائقي #شباب - الجزء الـ 20 من برنامج "غيمرز"

#شباب | 18-2-2019

مصطفى، مينا ويوسف ثلاث شبان مصريين من أبرز المحترفين في الألعاب الإلكترونية في مصر، بدأوا ممارسة هذه اللعبة في أعمار صغيرة حين كانوا ينتهون من درسهم ينصرفون لساعات أمام شاشات التلفاز لتمضية الوقت في التحدي مع الأصدقاء قبل ان تتطور هذه الألعاب مع مرور الزمن وتصبح "اونلاين".



القاسم الوحيد المشترك بينهم هو الشغف والحماس لكن إختيار اللعبة المفضلة وكرههم للألعاب الأخرى هو الشيء الذي يفرقهم، على سبيل المثال مصطفى يعشق لعبة gof of war التي تدور عن رجل يريد الإنتقام لزوجته وإبنه فماذا يحصل ؟ وكيف هي النتائج؟



أما مينا فهو من محبي لعبة call of duty التي تدور في إطار الحروب والنزاعات. في وقت يكره الألعاب التي تتعلق بكرة القدم او السباقات وغيرها.



وبالنسبة إلى يوسف فهو يتقن حصرا لعبة الفيفا رغم انه مارس العاب اخرى لكن شغفه وعشقه الأكبر للعبة الفيفا لما فيها من حماس وتشويق ..