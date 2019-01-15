#شباب - الجزء الثالث من يلا مشوار

الجزء الثالث من الوثائقي يلا مشوار

في الجزء الثالث من السلسلة الشبابية السياحية "يلا مشوار" نستعرض سوياً مع مجموعة من الشباب العرب المقيمين في ماليزيا بهدف تحصيل تعليمهم الجامعي أبرز المأكولات الشعبية المشهورة في بلدهم..

من العراق ومصر واليمن والسعودية سنلتقي مع عدد من الشبان سيخبرونا عن حياتهم اليومية في ماليزيا وننتقل معهم إلى أسواق وشوارع بعض الأحياء للتبضع معهم قبل الإنتقال إلى منزلهم المشترك ليقوموا بتحضير الأطباق الشعبية في يوم من أيام شهر رمضان الكريم.

للمزيد من التفاصيل تابعوا الحلقة وكل حلقات "يلا مشوار" كل الثلاثاء عند الساعة 2.30 توقيت السعودية.