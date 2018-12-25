وثائقي #شباب - الحلقة السابعة من برنامج "نجمات"

وثائقي #شباب - الحلقة السابعة من برنامج "نجمات"

حلقة جديدة من "نجمات" السلسلة الوثائقية الأسبوعية الذي يعرض عبر تلفزيون الآن، وفي هذه الحلقة تأخذنا بطلة المنتخب الوطني الأردني للعبة "التايكواندو" جوليا الصابر، التي تتميز بأنها ترتدي الحجاب لكنها رغم ذلك لا تتورع عن معاركة الشباب خلال التمرينات الأسبوعية التي تتدرب عليها في إحدى أندية عمان.

وتروي الصابر كيف دخلت عالم الرياضة وهي في سن الخمس سنوات من خلال لعبة "الجمباز" حين أرسلها والدها إلى النادي وبسرعة إنجذبت لعالم الرياضة والحركة.

وبعد سنوات وفي سن الـ12 قررت دخول معترك لعبة "التايكواندو" وفي العام 2009 حازت على بطولة الأردن عن فئة الشابات في هذه اللعبة. وبعدها قررت التخصص في التربية البدنية ودخلت كلية التربية والرياضة وتخرجت منها بشهادة دبلوم.

هي اليوم تشرف على تدريب عدد من الصغار وفي الحلقة ستقدم جوليا بعض النصائح والتوجيهات لمحبي هذا النوع من الرياضة.

للمزيد من التفاصيل تابعوا الحلقة الجديدة من نجمات ..

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