وثائقي #شباب - الحلقة السادسة من برنامج "نجمات"

وثائقي #شباب الحلقة السادسة من برنامج "نجمات" 18-12-2018



في الحلقة الجديدة من السلسلة الوثائقية "نجمات" الذي يعرضه تلفزيون "الآن" تتحدث الرياضية الأردنية والبطلة العربية لينا فياض عن بداياتها في فنون القتال حيث بدأت في سن الطفولة بلعبة "التايكواندو" قبل أن تنتقل إلى "الكيك بوكسينغ" التي تعتبرها أفضل بكثير من سابقتها كونها تساعدجميع أجزاء الجسم على التحرّك والتفاعل.



وتروي لينا كيف إنتقلت منذ 5 سنوات إلى لعبة الفنون المختلطة المعروفة بـ"MA" وكيف تطورت بها حتى مشاركتها في البطولات العربية وفوزها بعدد من الميداليات.



وفي سياق الحلقة تستعرض لينا الطرق والوسائل التي تنصح بها المبتدئين إعتمادها خلال تمرينهم، كما تقّدم خبرتها في هذا المجال من حيث كيفية تخصيص الوقت للتدريب وما هي أفضل انواع الطعام

التي يجب إعتمادها.



كما تستعرض في الحلقة بعض مقاطع حية من التمارين مع زميلتها ومداخلة لمدربها علي التعمري الذي يتحدث عن لينا ويعطي توجيهاته للمهتمين بهذه الرياضة.