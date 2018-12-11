وثائقي #شباب - الحلقة الخامسة من برنامج "نجمات"

وثائقي #شباب الحلقة الخامسة من برنامج "نجمات" 11-12-2018

في الحلقة الخامسة من السلسلة الوثائقية "نجمات" الذي يعرضه تلفزيون "الآن" تتحدث البطلة الأردنية في لعبة المبارزة بلقيس القدّار عن بداية مسيراتها في هذه اللعبة الخطيرة التي كانت لفترة طويلة حكراً على الشباب لسنوات طويلة.

وتروي بلقيس كيف بدأت ممارسة هذه الرياضة في العام 2006 كهاوية قبل أن تصبح محترفة في العام 2009 وإنتقالها إلى صفوف المحترفين وتنقلها بيت عدة أندية رياضية في العاصمة عمان.

تفتخر بلقيس بإنجازاتها على صعيد الفوز أربع مرات متتالية ببطولة العربية وكانت لا تزال في سن الـ15 سنة فقط. ويعتبر العام 2014 محطة تاريخية ومصيرية في حياتها الرياضية حين شاركت في بطولة أسيا للألعاب الأولمبية وحققت مرتبة جيدة. هي اليوم في سن العشرين وتنتظرها الكثير من الأحلام والطموحات والمخططات فما هي رؤيتها المستقبلية ..تابعوا معنا الحلقة الخامسة لمعرفة التفاصيل حول البطلة "بلقيس القدّار" ..

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