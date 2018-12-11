وثائقي #شباب - الحلقة الرابعة من برنامج "نجمات"

وثائقي #شباب - الحلقة الرابعة من برنامج "نجمات" 04-12-2018

في الحلقة الجديدة من السلسلة الوثائقية "نجمات" سنتعرف على لاعبتي "الجمباز" الأردنيتين لارا وربى وتتحدثان في الحلقة عن بداية كل واحدة منهما في اللعبة الرياضية التي تتطلب الرشاقة والخفة والتي لا يمكن ممارستها بعد سن الـ6 سنوات .

وفي الحلقة تروي ربى التي لا يتجاوز عمرها الـ15 سنة كيف كانت طفلة شقية جداً فقرر والدها إدخالها لنادي كي تتدرب على لعبة "الكيك بوكسينغ" لكنها أصبحت أكثر شقاوة فقرر أهلها تعليمها "الجمباز". وهذا ما حصل.

فيما تخبر لارا (16 سنة) كيف شجعها أهلها على "الجمباز" وإكتشفا أن منذ طفولتها وهي فتاة نشيطة ولديها خفة وحركتها سريعة فقررا تسجيلها بهذه اللعبة.

وبعد سنوات من التمارين الأسبوعية ومشاراكتهما في عدد من البطولات المحلية وفوزهما، توجهتا منذ سنة إلى صربيا للمشاركة في بطولة عالمية وقد حققتا مراحلا متقدمة وفازتا بمراتب الأولى في مباراة عالمية في صربيا.

للتفاصيل أكثر تابعوا معنا حلقة جديدة من "نجمات"

ويتحدث في الحلقة مدربها الذي يروي كيف لفتت نظره حين كان يدرب شقيقها وكيف أنها من بين القليلات جدا في الأردن ممن دخلن هذا الغمار خاصة أن هذه الرياضة ليست عادية بل هي 3 رياضات مجموعة بواحدة وتتطلب جهوداً كبيرة.

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