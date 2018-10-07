التجارة القاتلة.. وثائقي جديد على شاشة "الآن"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انه المصير الذي يؤرق الخاطفين والمجموعات الإرهابية والعصابات التي تمتهن تجارة الخطف مقابل الفدية، انه المصير نفسه الذي يحول اي خاطف الى كيان ارهابي ملاحق من قبل السلطات منبوذ من قبل المجتمع وبحكم المنتهي.

صفعات عديدة تلقتها التنظيمات الإرهابية ولا سيما القاعدة وطالبان، انتهت بتكبيدها خسائر في العديد والعتاد بالإضافة الى خسارتها المحتومة لمبالغ كبيرة عولت عليها من مشاريع ومخططات تجارة الفديات.

تلفزيون الآن يعرض بدءا من السابع عشر من اكتوبر اجزاء وثائقي جديد تحت عنوان "التجارة القاتلة".. ترقبوه كل يوم أربعاء بدءا من 17 اكتوبر الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

للمزيد:

#أفول_القاعدة - الجزء الخامس.. تخلي حلفاء الأمس

#أفول_القاعدة - الجزء الرابع.. تنظيم أم عصابات إرهابية؟

أفول القاعدة 3.. قاعدة الظواهري الفساد والإيديولوجية المفلسة

#أفول_القاعدة - الجزء الثاني.. القائد الغائب

وثائقي #أفول_القاعدة - الجزء الأول