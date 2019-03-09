عشرات الخروق الحوثية للهدنة في 24 ساعة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (أ.ف.ب)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 65 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة.

وذكر التحالف إن الخروقات الحوثية شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

وأسفرت الخروقات عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين.

إلى ذلك، أعلنت المقاومة اليمنية المشتركة أنها صدت فجر السبت، محاولة تسلل كبيرة لميليشيات الحوثي نحو مواقعها في الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتمردين.

وفي محافظة حجة غربي اليمن، تواصلت المعارك بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في مديرية كُشر.

وأفاد مراسلنا، أن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين في بلدة بني سعيد مركز المديرية، الذي يحاول رجال القبائل استعادته، وسط قصف مكثف للحوثيين.

وقصفت مقاتلات التحالف أهدافاً للمتمردين في مناطق متفرقة من كشر.

وقالت المصادر إن المتمردين يمارسون جرائم وحشية في المناطق التي سقطت في قبضتهم في كُشر، أبرزها بلدة العبيسة، التي نفذوا فيها حملة إعدامات وخطف.

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