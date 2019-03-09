الجيش اليمني يطوق الحوثيين في رازح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت قوات الجيش اليمني، من تطويق مليشيات الحوثي في ثلاث مناطق بجبهة رازح في صعدة، فيما نفذت قوات التحالف العربي ثامن عملية إنزال لقبائل حجور في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وفي محافظة حجة، نفذت قوات التحالف العربي ثامن عملية إنزال لقبائل حجور التي تخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن وحدات من اللواء السابع أحكمت الخناق على المليشيات الحوثية المتمركزة في قرى "شعبان وغُمار ومعتق العتم" التابعة لمديرية رازح.

وأضاف الموقع أن "الجيش الوطني قصف مواقع لمليشيا الحوثي في جبل بني معين وآل علي، أدى إلى تدمير ثلاثة مدافع بالكامل بينما سقط قتلى وجرحى من عناصرها الموجودين في الأماكن المستهدفة".

وتزامنت المعارك مع تمكن الفرق الهندسية لنزع الألغام من تطهير منطقة "مسن القد" من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية وانتشال 115 عبوة ناسفة ولغما.





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