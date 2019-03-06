قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي في حجة

أخبار الآن | حجة - اليمن - (وكالات)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قبائل حجور اليمنية، وميليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، أسفر عنها سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا بينهم قيادي ميداني، اليوم الثلاثاء.

وتمكنت قبائل حجور، بحسب موقع "سبتمبرنت" التابع للجيش اليمني، من صد هجوم مكثف للميليشيا على الحديتين شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر، شمالي حجة.

وفي الوقت ذاته، شنت مقاتلات التحالف، ثلاث غارات جوية، استهدفت عربة للميليشيا محملة بالذخائر في كبري وادي مور، وموقع عسكري للميليشيا شرق منطقة المندلة بمديرية كشر.

كما استهدفت المقاتلات معسكراً حوثياً في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا.

إلى ذلك استهدفت المقاتلات، ظهر اليوم، بـ6 غارات معسكراً للميليشيا في وادي المفخاظ بمنطقة قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران المحاددة لحجور، أسفرت عن تدمير أغلب المعسكر المقام في الوادي والذي يتم منه التحرك إلى كشر، والذي يضم العديد من الآليات المختلفة.

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