الجبير في باكستان لبحث الوضع الإقليمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يصل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية تستمر يوماً واحداً.

ووفقا لقناة "جيو" الباكستانية، سيلتقي الجبير، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، لبحث القضايا الثنائية والوضع الإقليمي.



وكان من المقرر أن يزور الجبير باكستان في الأسبوع الماضي، لكن الزيارة تأجلت.

وصرح قريشي بأن الجبير قادم إلى باكستان "حاملاً رسالة مهمة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وزار بن سلمان في الشهر الماضي باكستان، وقال في مؤتمر صحافي مع خان: "نعتقد أن لدى باكستان إمكانيات هائلة".



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