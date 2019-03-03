نازحات إيزيديات من سنجار يتعلّمن.. الباليه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعض الفتيات الإيزيديات ممن شردن في أغسطس 2014، من منطقة سنجار الأيزيدية بسبب تنظيم داعش، يجدن في دروس الباليه عاملاً مساعداً للابتاعد عن رتابة الحياة في المخيمات.

وفي هذا الاطار، قالت إحدى طالبات الباليه "أنا متحمسة للغاية لأداء هذه الرقصة التي تختلف عن رقصتنا ، وهي رائعة حقا". أما إليسا من المنظمة الأمريكية غير الحكومية "التغيير الأكبر" فهي مدرّسة وقد أوضحت انها حتى الآن تُعلّم 20 طفلاً الباليه.

وتُشير نانسي وهي احدى النازحات، أنها تقوم " بأخذ دورة الباليه وتقوم بتدريس أصدقائها: "علّمتهم وجعلتهم سعداء".

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جميع سكان مخيم كابارتو هم من سنجار و 60 في المائة هم من الايزيديين ، والباقي من المسلمين ، يقيم فيها حوالي 10 عائلات عربية واثنتين تركمانستان. ولا يزال إقليم كردستان يستضيف حوالي 1.2 مليون نازح ولاجئ سوري.

وتعتبر سنجار منطقة متنازع عليها في العراق، حيث تطالب بها كل من الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومات إقليم كردستان. وشكا النازحون في تلك المنطقة من عدم استطاعتهم العودة حتى تكون هناك خدمات كافية واستقرار أمني في المنطقة التي دمرتها الحرب.

مصدر الصورة: palestinetoday

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