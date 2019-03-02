الموت يغيّب الفنان الأردني "أبو عواد"

أخبار الآن | عمان - الأردن (وكالات)



غيّب الموت الفنان الأردني نبيل المشيني الشهير بـ"أبوعواد"، السبت.



وعرف الفنان نبيل بشخصية "أبوعواد" في المسلسل الأردني "حارة أبوعواد"، الذي انتشر في الخليج العربي، فترة الثمانينات، وكذلك المسلسلات البدوية آخرها "راس غليص".

وقال نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، وفق ما نقلت مواقع أردنية، إن "الراحل المشيني قامة وطنية ثقافية وفنية عبر عقود خلت، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونبيل المشيني من مواليد مدينة القدس في حزيران/يونيو 1939.

عمل الفنان الراحل مذيعاً في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان رئيساً لرابطة الفنانين الأردنيين.

وعين "أبوعواد" في مجلس الأعيان الأردني 2003.



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