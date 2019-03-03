مدير الحملة الإنتخابية قدم أوراق ترشح بوتفليقة للمجلس

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر - (أ.ف.ب)

أعلنت مصادر في حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية سيقدم أوراق ترشح الرئيس للمجلس الدستوري الجزائري، وبعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة، قتل فيها شخص وأصيب العشرات، لكن دعواتهم بتنحي بوتفليقة، الذي يقولون إنه لم يعد لائقا صحيا لتولي المنصب، لم تتوقف.



وحتى الآن لم يقدم بوتفليقة (82 عاما)، الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2013، ولم يظهر علنا إلا بضع مرات منذ ذلك الحين، أوراق ترشحه رسميا.

ويتعين على المرشحين الرئاسيين تقديم طلبات ترشحهم بأنفسهم للمجلس الدستوري. لكن بوتفليقة موجود حاليا في سويسرا لإجراء فحوص طبية روتينية لم يُكشف عن طبيعتها.

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