مظاهرات في فرنسا على ترشح بوتفليقة

أخبار الآن | باريس - فرنسا (أ ف ب)

تظاهر نحو 200 شخص قرب القنصلية الجزائرية في ليون وسط شرق فرنسا، للاحتجاج على نية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.



وأبقت قوات الأمن المحتجين على مسافة 20 مترا من القنصلية.

وردد المحتجون النشيد الوطني الجزائري وأهازيج وطنية وشعارات تطالب بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

ورفع محتجون شعارات بالفرنسية منها "الشعب غاضب جدا، حانت ساعة الرحيل، ارحل" أو "بغضب وشجاعة، نقول ارحل".

ومن المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة الأحد في باريس ومرسيليا.



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