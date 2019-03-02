الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات مهمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت وسائل إعلام أن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال الساعات المقبلة. هذا وتدرس أحزاب معارضة جزائرية الاجتماع للانسحاب من الانتخابات.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المتظاهرين في الجزائر بجروح ، خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب قصر الرئاسة في العاصمة، فيما أطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتجمعين أمام مقر الحكومة.

وقال شهود إن الشرطة الجزائرية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بالحجارة قرب القصر الرئاسي في وسط العاصمة، مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات من الجانبين.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999، والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب بها في 2013.



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