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أنباء عن أول حالة وفاة وعدة إصابات خلال مظاهرات الجزائر

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (أ ف ب)

تداولت وسائل إعلام أنباء عن وفاة شخص مسن جراء التدافع بين المتظاهرين والشرطة قرب القصر الرئاسي في الجزائر.

وأصيب عشرة متظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن الجزائرية  فيما أطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق عدد كبير من المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام مقر الحكومة في العاصمة.

كما أوقفت السلطات الجزائرية حركة القطارات المتجهة إلى العاصمة.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 2013.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي قد حذر من "سيناريو سوري في الجزائر"، وذلك بعد اتساع دائرة الاحتجاجات.

وقال خلال كلمة له في البرلمان إن المسيرات في سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم، داعيا الشباب إلى التعقل وتجنب محاولة تضليلهم، على حد تعبيره.  

 

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