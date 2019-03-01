إطلاق سراح جميع الصحافيين الموقوفين في احتجاجات الجزائر

أخبار الآن - الجزائر - الجزائر - (ا ف ب)

اعلن الأمن الوطني الجزائري إطلاق سراح كل الصحافيين الذين اوقفوا الخميس خلال اعتصام خلال اعتصام في وسط العاصمة الجزائرية، احتجاجا على "الرقابة".

واكد مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العميد حكيم بلوار في تصريح لفرانس برس انه "لم يعد هناك أي صحافي في مقار الشرطة" دون توضيح حول عدد من تم توقيفهم من بين حوالى مئة صحافي من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في "ساحة حرية الصحافة" في العاصمة الجزائر.

وقامت الشرطة بتوقيف عشرة صحافيين في بداية التجمع، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس كان في المكان.

وفي وقت لاحق، أعلن صحافيون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم كانوا موقوفين وتمّ الإفراج عنهم، من دون أن يعرف حينئذ ما إذا كان أفرج عن جميع الموقوفين.

وطالبت منظمة "صحافيون بلا حدود" عبر "تويتر"، "بالإفراج الفوري عن كل الصحافيين الموقوفين باستخدام العنف (...) خلال تظاهرة الصحافيين في ساحة حرية الصحافة".

وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في السلطة منذ 1999 والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب بها في 2013.

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