حملة بوتفليقة الانتخابية تؤكد تقديم ملف ترشحه اليوم

أخبار الآن | الجزائر – الجزائر (وكالات)

أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقديمَ أوراقِ ترشحه اليوم الأحد، قبيل انتهاء المُهلة القانونية لتقديمِ ملفاتِ الترشح لانتخاباتِ الرئاسة المُقبلة.

وأعلن ثلاثةُ مترشحين تقديم ملفاتِهم يوم أمس السبت، وفي آخرِ يومٍ قبل انتهاءِ المُهلة المُحددة لتقديمِ أوراقِ الترشح نُحي مديرُ حملة بوتفليقة الانتخابية من منصِبه.

وقدم يوم الخميس الماضي مترشحان ملفي ترشحهما إلى المجلس الدستوري، وهما علي زغدود، رئيس التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي مترشح حر.

وكان قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حيث يتلقى علاجا في أحد المستشفيات، حتى الثالث من مارس.

كما لم يعلن بعد الرئيس الجزائري الموجود في سويسرا منذ ستة أيام لإجراء فحوص طبية روتينية، رسمياً موعد عودته إلى البلاد.

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