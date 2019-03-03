المعارضة الجزائرية تدعو الجيش لحماية مصالح الشعب

أخبار الآن | الجزائر العاصمة - الجزائر ( وكالات )



دعا بيان للمعارضة الجزائرية، السبت، الجيش لحماية مصالح الشعب، محملة السلطة المسؤولية التاريخية من مخاطر عدم الاستجابة للشعب.

وأشادت المعارضة في بيانها برغبة الشعب في رفض سياسات الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999، والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب بها في 2013.



اقرا: بوتفليقة سيعود إلى البلاد