بوتفليقة سيعود إلى البلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت وسائل إعلام أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى البلاد بعد رحلة علاجية في جنيف.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق، خبر تعيين عبدالغني زعلان مديراً لحملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، خلفاً لعبد المالك سلال.

وأصيب أمس عدد من المتظاهرين في الجزائر، خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب قصر الرئاسة بالعاصمة، فيما أطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتجمعين أمام مقر الحكومة.

وقال شهود إن الشرطة الجزائرية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بالحجارة قرب القصر الرئاسي في وسط العاصمة، مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات من الجانبين.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999، والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب بها في 2013.

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