الإمارات تعيد تأهيل 7 مستشفيات باليمن

أخبار الآن | حضرموت - اليمن - (أ.ف.ب)

أكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترتيباتها لتنفيذ عدد من المشاريع الصحية لإعادة تأهيل القطاع الطبي في محافظة حضرموت باليمن،

وتتضمن هذه المشاريع إعادة تأهيل وصيانة وتأثيث 7 مستشفيات وتزويدها بالأدوية، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 66 مليوناً و200 ألف درهم. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة الإعمار وتأهيل القطاعات الحيوية وتطوير البنيات التحتية في اليمن.



ووقّعت الهيئة اتفاقية مع محافظة حضرموت للتعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع الصحية بالصورة التي تلبي احتياجات المحافظة وتسهم في تحسين الخدمات الطبية في عدد من المديريات، تمّ توقيع الاتفاقية في مدينة المكلا بحضور الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر محمد عتيق الفلاحي، وسفير الإمارات لدى اليمن سالم خليفة الغفلي، ووقّعها من جانب الهيئة فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي، ومن الجانب اليمني اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت.

وأكد الفلاحي أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في تأهيل القطاع الصحي في اليمن بفضل مبادرات ودعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، مشيراً إلى أن الإمارات تمكنت من تعزيز استجابتها الإنسانية تجاه الأوضاع في اليمن وتحسين الظروف الصحية من خلال دعم وتطوير القطاع الصحي في عدد من المحافظات اليمنية وتوفير الدعم المباشر والرعاية اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

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