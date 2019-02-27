الإمارات العربية المتحدة ترسل أول رائد فضاء في سبتمبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها سترسل أول رائد فضاء لها إلى الفضاء يوم 25 سبتمبر من العام الجاري



وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء إن أحد رواد الفضاء سيتوجه إلى الفضاء في 25 سبتمبر، إلى جانب بعثة فضائية روسية على متن المركبة سويوز أم أس -15 لقضاء ثمانية أيام في الفضاء الدولي، قبل العودة إلى الأرض.

ولدى الإمارات رائدا فضاء في التدريب، تم اختيارهما من أكثر من 4000 متقدم، حيث تتطلع إلى الحصول على برنامج فضاء طموح يهدف إلى استكشاف المريخ.

وأضاف الشيباني: "سيتم إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، وهي خطوة أقرب إلى تحقيق برنامجنا الفضائي. هدفنا النهائي هو تدريب عدد من رواد الفضاء على الذهاب إلى الفضاء، وإجراء جميع أنواع البحوث العلمية والتجربة وجعل المساهمات في تطوير مهنة الفضاء البشرية"

وسيحصل كلا المرشحين على نفس التدريب في روسيا خلال الـ 200 يوماً المقبلة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن من سيتم اختياره ليكون أقرب إلى تاريخ المغادرة.

وستشمل مهمة رائد الفضاء في محطة الفضاء الدولية إجراء بحث علمي ومشاركة حياته في الفضاء باللغة العربية.

وقال سلطان النيادي، أحد المرشحين: "بالنسبة للحاجيات الشخصية، مسموح لنا فقط 1.5 كغم لنأخذها معنا.. أنا شخصياً سآخذ علم الإمارات، كبند رئيسي وبعض صور العائلات وربما بعض الكتب المفضلة لدي

أما المرشح الآخر، رائد الفضاء هزاع المنصوري، فقال إنه سيأخذ بالتأكيد صورة أسرته.

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أول قمر صناعي تم صنعه محلياً، خليفة سات، في أكتوبر الماضي، وتهدف إلى أن تصبح أول دولة عربية ترسل مسباراً غير مأهول إلى مدار المريخ بحلول عام 2021.

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