الأحد القادم.. الإمارات بلا مركبات

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت بلدية دبي، عن إطلاق مبادرة "إمارات بلا مركبات" بهدف المحافظة على البيئة من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل العام لخفض البصمة الكربونية.

وأوضحت البلدية في تغريدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنها خصصت يوم الحملة في الرابع والعشرين من فبراير الجاري 2019، إذ من المتوقع أن يشارك في المبادرة عدد كبير من الشركات والقطاعات، ومختلف والمؤسسات الرسمية وغيرها.

والعالم الماضي، شارك عدد كبير من الدوائر والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، إضافة إلى مشاركة عدد من كبار الشخصيات من بينهم رؤساء الدوائر الحكومية في دبي، في إطار دعم حكومي متواصل لمثل هذه المبادرات.

كما شاركت قطاعات مختلفة مثل قطاع التعليم، والقطاع التطويري، وقطاع التجزئة، والفنادق والمصارف، إضافة إلى مشاركة أصحاب الهمم، إذ تحرص البلدية على دمج هذه الفئة المهمة في مبادراتها وفعالياتها.

وتعد هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في حماية البيئة من التلوث الكربوني.

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