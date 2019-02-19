افتتاح أول مركز للقهوة في الشرق الأوسط بدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

افتـَتح مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - مركز القهوة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ويوفر المركز دعماً لوجستياً فعالاً من حيث التكلفة بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك، وتشتمل الخدمات الأساسية على التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة البن الأخضر وإبرام عقود التحميص والتغليف، بالإضافة إلى مزيد من الخدمات المتخصصة لإعادة تعبئة البن الأخضر وتقييم العينات والتدريب.

وجاء افتتاح مركز القهوة الذي يمثل منشأة حديثة مكيفة بمساحة تمتد على 7,500 متر مربع خلال معرض " جلفود 2019 " أكبر حدث سنوي في العالم مختص بتجارة الأغذية والمشروبات.

ويحتوي المركز على مختبر لجودة القهوة ومتخصصين لمراقبة مذاق القهوة ومركز التدريب المميز لجمعية القهوة المتخصصة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكاتب التجارية بمساحات مختلفة.

ومن المتوقع أن يقوم المركز بمعالجة نحو 20 ألف طن من البن الأخضر سنوياً بقيمة تجارية سنوية تصل إلى نحو 367 مليون درهم 100 مليون دولار أميركي ويأتي افتتاح المركز بهدف جذب المزيد من التبادل التجاري إلى دبي وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني.

حضر حفل الافتتاح الرسمي كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" وسعادة حمد بوعميم مدير عام "غرفة تجارة وصناعة دبي" وسعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وسعادة سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا وسعادة إدواردو فونسيكا سفير جمهورية بنما لدى الدولة وسعادة رضوان حسن القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في الإمارات حيث قاموا بجولة داخل المركز الواقع بالقرب من مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا".

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة على هامش الافتتاح : " إن افتتاح مركز القهوة الذي وضع أول تصور له في عام 2016 يمثل منعطفاً تاريخياً سيعزز مكانة دبي في قلب منظومة التجارة العالمية للقهوة ومن شأنه دعمنا في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تلبية احتياجات السوق بطريقة جديدة ومبتكرة ".

وأضاف ابن سليم : " أن دبي تحتل موقعاً فريداً يمكنها من خدمة الممر التجاري المهم فيما بين الأسواق الناشئة لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا القريبة من المناطق المنتجة للقهوة في أفريقيا والصين والهند وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وسيوفر مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لتجار القهوة من جميع أنحاء العالم خدمات لوجستية متطورة ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة مهيئاً لهم جميع مقومات التميز التشغيلي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على القهوة إذ لا يوجد في المنطقة حتى الآن منشأة على نفس مستوى المركز من حيث القدرة أو المعدات أو الخبرات التي تسهل التجارة العالمية للقهوة والذي نتطلع لرؤية نتائجه في القطاع مستقبلا ".

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