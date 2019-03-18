استمرار المعارك ضد تنظيم داعش في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام استمرار المعارك التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية على آخر جيب يحتله تنظيم داعش في سوريا.

ويذكر أن التنظيم بات حالياً محاصراً في بقعة محدودة داخل الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات قرب الحدود العراقية.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابرئيل قد قال خلال مؤتمر صحافي عُقد في بلدة السوسة القريبة من الباغوز، "ليس لدينا جدول زمني دقيق لإنهاء العملية (...) لنقل أياماً". وتابع "آمل ألا تستغرق أكثر من أسبوع، لكن هذا تقديري الشخصي".

وفي أواخر كانون الثاني/يناير، توقع القائد العام لهذه القوات مظلوم كوباني في مقابلة مع وكالة فرنس برس انتهاء الوجود العسكري لـ"الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش في العام 2014 على مساحات واسعة من سوريا والعراق تُقدر بمساحة بريطانيا، خلال مهلة شهر.

إلا أن المعركة لا تزال مستمرة حتى الآن مع خروج أعداد كبيرة من المحاصرين، ورفض مقاتلي التنظيم المتبقين داخل الجيب الاستسلام.



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