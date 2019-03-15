الجزائريون يعودون إلى الشارع مجدداً



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تظاهر آلاف الجزائريين وسط العاصمة الجزائرية، الجمعة، للأسبوع الرابع على التوالي في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية، للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتزايد عدد المتظاهرين شيئاً فشئياً قبل ساعتين من موعد التظاهرة المنتظر كما في كل جمعة منذ 22 شباط/فبراير، لكن هذه الجمعة الأولى منذ إعلان بوتفليقة تأجيل الانتخابات وانسحابه من الترشح وتمديد ولايته التي يفترض أن تنهي في 28 نيسان/أبريل.

كانت السلطات الجزائرية اتخذت إجراءً مماثلاً، الجمعة الماضي، عندما قطعت شرايين العاصمة، إذ أغلقت محطات مترو الأنفاق والترام، وأوقفت كل القطارات من وإلى العاصمة تحسباً للاحتجاجات، التي رغم ذلك جاءت كبيرة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن، الاثنين، جملة قرارات شملت تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وعدوله عن خوض السباق الرئاسي، لكن الأمر قوبل برفض شعبي وحزبي.

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