لأول مرة في الجزائر.. بوتفليقة يلغي المسار الانتخابي

أخبار الآن | الجزائر العاصمة - الجزائر (جمال لعريبي)

قال المرشح لرئاسة الجزائر الدكتور عيسي بلهادي أن من حق الرئيس الجزائري سحب ترشحه من الانتخابات القادمة لكن ما لا يحق له هو إلغاء المسار الانتخابي و تمديد ولايته بدون نص دستوري وبدون غطاء قانوني يسمح له بذلك خاصة بعدما سحب بوتفليقة ترشحه من سباق الانتخابات اصبح في حكم رئيس في مرحلة تصريف أعمال إلى غاية اعلان نتائج الانتخابات وتسليم المهام ولا يوجد في الدستور الجزائري نصا أو فقرة تنص على إلغاء المسار الانتخابي أو تأجيل الانتخابات بشكل عام.

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