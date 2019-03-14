قضاة الجزائر ينددون بخرق بوتفليقة للدستور

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (جمال العريبي)

خرج القضاة الجزائر في وقفات احتجاجية تندد بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية وكذا استحداث منصب نائب رئيس وزير اول معتبرين ان هذه الأخيرة غير قانونية ويعتبر خروج القضاة في احتجاجات ووقفات سلمية سابقة في تاريخ البلاد .

وكان أكثر من ألف قاض جزائري قد أعلنوا، الاثنين الماضي، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

يُذكر أن بوتفليقة سعى إلى تمديد مدة رئاسته للمرة الخامسة في الانتخابات القادمة في أبريل/ نيسان، الا أن المظاهرات الحاشدة التي انطلقت منذ 22 فبراير/شباط الماضي دفعت به الى التراجع عن ذلك.



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