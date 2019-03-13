أساتذة وطلاب يتظاهرون بالجزائر

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر - (أ.ف.ب)

خرج ألف أستاذ وطالب جزائري، اليوم في تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية، بالتزامن مع انطلاق الاجتماع التشاوري الخامس لقوى المعارضة الجزائرية، بحضور 13 حزباً وأكثر من 30 شخصية .

وكانت 6 نقابات مستقلة قد أعلنت الإضراب عن العمل اليوم والخروج في احتجاج ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وتأجيل موعدها حتى عقد حوار وطني.

وغاب عن الاجتماع، الذي يُعقد في مقر "حزب العدالة والتنمية"، "حزب العمال" وزعيمته لويزة حنون.

ويهدف الاجتماع لدراسة قرارات بوتفليقة الأخيرة، والخروج بموقف موحد.





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