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روحاني يلتقي السيستاني في النجف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)  
                            
التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني.

وبعد لقائه بنظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أصبح روحاني أول رئيس إيراني يلتقي السيستاني، الذي رفض في العام 2013 استقبال الرئيس السابق محمود نجاد.

ونادرا ما يلتقي السيستاني الذي يعتبر مرجعا لعدد كبير من المسلمين الشيعة حول العالم، ويعتبر رأس حوزة النجف في مقابل حوزة قم الإيرانية، مسؤولين إيرانيين أو يعلق على الشؤون الداخلية لطهران.
 

 

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#علي السيستاني #العراق #أخبار عربية #حسن روحاني

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