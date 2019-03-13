بومبيو: تحقيق تقدم كبير بشأن تحالف الشرق الأوسط الأمني

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن تحالف أمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن بومبيو سيلتقي مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط والغاز للتقدم في خطة الإدارة الأمريكية بشأن منع صادرات النفط الإيرانية.

ومن المقرر أن يدفع بومبيو باتجاه تعزيز صادرات النفط لآسيا ودعم سياسات واشنطن لعزل طهران، خلال كلمة أمام مؤتمر دعم مبادرة "آسيا إيدج" في هيوستن لجذب الاستثمارات، وهو أكبر تجمع سنوي لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".

والتحالف هو محاولة لتشكيل تكتل تدعمه الولايات المتحدة ويضم دولا شرق أوسطية بهدف التصدي لـ"النفوذ الإيراني" في المنطقة.

وكانت قد ذكرت مصادر أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك الدول بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.

والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي" للحلفاء العرب لوقف التدخل الإيراني بشؤون المنطقة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي سيشكل حصنا في مواجهة العدوان والإرهاب والتطرف الإيراني، وسوف يرسي السلام بالشرق الأوسط".

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