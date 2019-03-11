بدء عمليات الانتشار في الباغوز للقضاء على داعش

بدأت قوات سوريا الديمقراطية عمليات انتشارها في منطقة مزارع الباغوز ومحيط منطقة مخيم الباغوز، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.



ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدم القوات لبدء عملية الحسم التي من شأنها إنهاء وجود ما تبقى من تنظيم داعش في شرق الفرات، في أعقاب خروج عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين وأفراد عوائل عناصر التنظيم.

وسجل المرصد السوري شريطاً مصوراً يظهر تحركات قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.

تلك التحركات تأتي مع الإعلان عن انتهاء المهلة، فيما أكدت المصادر أنه جرى نقل المقاتلين المفرج عنهم إلى الرقة ونقلهم إلى ذويهم

اقرأ أيضاً

سوريا الديمقراطية تعلن انتهاء مهلة استسلام داعش في الباغوز



