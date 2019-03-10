سوريا الديمقراطية تعلن انتهاء مهلة استسلام داعش في الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مهلة استسلام داعش في الباغوز انتهت وأن الأوامر جاءت ببدء التحرك ضد التنظيم في آخر جيب له بشرق سوريا.

ومنذ أسابيع، يخرج آلاف الأشخاص وبينهم الكثير من زوجات مقاتلي التنظيم وأطفالهم، من جيب الباغوز المحاصر مما اضطر قوات سوريا الديمقراطية إلى تأجيل هجوم على آخر ما تبقى من التنظيم.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن الجيب لم يشهد أي عمليات خروج أول من أمس الجمعة، مشيراً إلى أنّهم ينتظرون لإتاحة الفرصة لأي مدنيين ما زالوا باقين للخروج، وإذا لم يخرج أحد فستستأنف القوات الهجوم.

بدوره، أكّد مسؤول دفاعي أمريكي كبير أنّ عملية استعادة السيطرة على الباغوز قد تستغرق أياماً أو حتى أسابيع. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن نحو 20 ألفاً من مسلحي تنظيم داعش وأسرهم خرجوا من الباغوز حتى الآن.



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