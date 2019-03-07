قوات سوريا الديمقراطية تستعد للهجوم الأخير

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (رويترز)

قال قائد في قوات سوريا الديمقراطية إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تأمل في استكمال إجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة آخر جيب لتنظيم داعش شرقي سوريا.



وذكرت سوريا الديمقراطية أنها تريد التأكد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر قبل بدء الهجوم النهائي.



كما أشارت قوات سوريا الديمقراطية إلى أن عدة آلاف، معظمهم من أسر عناصر التنظيم، خرجوا من الباغوز في الأسابيع القليلة الماضية إضافة إلى استسلام المئات من الإرهابيين.

من جهته، قال القائد في قوات سوريا الديمقراطية، عدنان عفرين، إن "عمليات الإجلاء ستستمر اليوم أيضاً ونأمل أن تكتمل اليوم".

ومُني داعش بهزائم عسكرية كبيرة في عام 2017 عندما طردته قوات محلية يدعمها تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، من مدينة الموصل العراقية ومعقله في مدينة الرقة السورية.

ورغم أن هزيمة التنظيم في الباغوز تلوح في الأفق، فإن تقديرات واسعة النطاق تشير إلى أنه لا يزال يمثل تهديداً أمنياً، لاحتمال هرب أفراد التنظيم من الهجمات إلى المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.





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