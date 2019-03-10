طائرة بوتفليقة تغادر جنيف عائدة إلى الجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقلعت من جنيف عائدة إلى الجزائر.

وكان قد شوهد عدد من السيارات تخرج من مستشفى جنيف رجح أن تكون موكبا لبوتفليقة، فيما انتشر الأمن الرئاسي الجزائري بجوار مطار بوفاريك العسكري بالجزائر.

واجتمع مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق، اليوم الأحد، بمسؤوليها الإقليميين تزامناً مع الحديث عن عودة الرئيس.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت، في وقت سابق، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي، غادرت الجزائر متجهة شمالا، ووجهتها غير معلومة، بحسب ما أعلنه تطبيق "فلايت رادار".

ونقل عن مصادر طبية تتابع الحالة الصحية لبوتفليقة، أن الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاماً يتغذى ويتنفس اصطناعياً، ولا يستطيع النطق إطلاقاً.

كما أكدت أنه يصعب إجراء أي عملية جراحية له.



اقرأ أيضا:

طائرة حكومية جزائرية تهبط بمطار جنيف