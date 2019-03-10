طائرة حكومية جزائرية تهبط بمطار جنيف

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (رويترز)

هبطت طائرةُ حكومية جزائرية في مطارِ جنيف اليوم، وسطَ توقعاتٍ بعودةِ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم إلى البلاد بعد رحلةِ علاج في جنيف دامت أسبوعين. ولم تتحدث وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية عن تفاصيل هذه الرحلة، وعما إذا كان بوتفليقة يتواجد على متِنها أم لا ولا يزال الغموض يحُيط بمكانِ تواجد رئيس الجزائر وحالتِه الصحية.

وقد صرحت مصادر رسمية جزائرية في وقت سابق، أن طائرة الرئيس عادت من جنيف إلى الجزائر بدونه. وغادرت الطائرة فجر اليوم العاصمة الجزائر، قبل الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، نادراً ما يظهر في السنوات الأخيرة على العلن، وذلك منذ أن أُصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

وقد دفع إعلانه الترشح مؤخراً لولاية خامسة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، دفع عشرات الآلاف من الجزائريين للخروج إلى الشوارع والتظاهر احتجاجا على ذلك.

وامتنعت السلطات الجزائرية عن التعليق على صحة بوتفليقة، ورفضت إدارة مستشفى جامعة جنيف، حيث يتلقى العلاج، التعليق أيضاً

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