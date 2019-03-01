مقتل 26 من جماعة الشباب في غارة أمريكية وسط الصومال

أخبار الآن | نيروبي - الصومال (أ ف ب)

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 26 من عناصر جماعة الشباب الصومالية في غارة شنها على وسط الصومال.

وأعلِن عن الغارة بعد قليل من إعلان السلطات الصومالية أن حصارا ليليا من جانب الشباب في العاصمة مقديشو قد انتهى بمقتل جميع المهاجمين.

ويأتي ذلك بعد غارتين أخريين في وقت سابق من الأسبوع الجاري قتلتا 55 شخصا.

وقالت القيادة الأمريكية في إفريقيا إن الهجوم وقع الخميس في إقليم هيران، حيث وقعت الغارتان الأخريان أيضا.

وعلق الجنرال غريغوري هادفيلد، المدير المساعد لأنشطة الاستخبارات في افريكوم، قائلا "إن هذا العمل يظهر تصميم الحكومة الاتحادية في الصومال على تفكيك شبكة الشباب بمساعدة الولايات المتحدة".

ويعتبر خبراء والسلطات أن الأمر سيتطلب أكثر من مجرد غارات جوية لإلحاق الهزيمة بجماعة الشباب.



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