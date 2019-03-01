الصومال.. انفجاران في مقديشو يحصدان 29 قتيلا

أخبار الآن| مقديشو- الصومال - (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الذي استهدف فندق مكة المكرمة بالعاصمة الصومالية مقديشو الى 29 قتيلا حتى الآن، بحسب مصادر في الشرطة الصومالية، فيما وقع انفجار ثاني يعتقد انه ناجم عن سيارة مفخخة تُركت قرب موقع التفجير الأول

وتنبت جماعة الشباب الصومالية المتشددة مسؤولية التفجيرين. وقالت في بيان نشرتها مواقع إلكترونية تابعة لها انها سيطرت خلال الهجوم الاول على فندق مكة المكرمة، وهو ما نفته مصادر أمنية.

وتزداد المخاوف من تزايد حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع في منطقة حيوية تضم فنادق ومحال تجارية.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الأول بدأ بتفجير شاحنة كبيرة محملة ببراميل، وفق شهود عيان، وهو ما ألحق أضرارا جسيمة بالمباني على طول الشارع.

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