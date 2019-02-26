مقتل 35 إرهابياً في غارة جوية أمريكية في الصومال

أخبار الآن | هيران - الصومال ( أ ف ب )

أعلن البنتاغون أن 35 من مقاتلي جماعة الشباب قتلوا في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية في الصومال، في هجوم جديد يندرج ضمن سلسلة عمليات ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ووقعت الغارة الأحد في منطقة هيران وسط الصومال واستهدفت مقاتلين مسلحين من الشباب "بينما كانوا يتنقلون بين مواقع في منطقة ريفية" ويحاولون "حشد قواتهم"، بحسب بيان القيادة العسكرية الأمريكية.



وجاء في البيان أنه "في الوقت الراهن، يُعتقد أن الضربة الجوية قتلت 35 إرهابيا". وعادة ما يتم شن هذه الغارات بطائرات مسيّرة، رغم أن الجيش لم يحدد ذلك.

وزادت وزارة الدفاع من وتيرة ضرباتها في الصومال في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن خفف الرئيس دونالد ترامب القيود على تحرك الجيش الأميركي لضرب من يشتبه في أنهم إرهابيون.

وكان تم طرد مقاتلي جماعة الشباب من العاصمة الصومالية في 2011، وبعد ذلك من بلدات ومدن أخرى على يد قوات الاتحاد الأفريقي. إلا أن الجماعة لا تزال متواجدة بقوة في مناطق شاسعة من البلاد. والشهر الماضي قتل 52 مسلحا صوماليا في ضربة واحدة، بحسب القيادة الأفريقية.

اقرا المزيد:

بوتين: سنرد إذا نشرت واشنطن صواريخ في أوروبا