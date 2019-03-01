بدء إجلاء مخيم الركبان السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الروسي أن النظام السوري سيُخلي مخيم الركبان للاجئين في جنوب سوريا ، حيث يعاني عشرات الآلاف من نقص في الغذاء والإمدادات الطبية.

وفر عشرات الآلاف على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى المخيم هربا من احتلال داعش.

وذكر الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف أن قوافل تابعة للنظام ستتجه اليوم الجمعة إلى مخيم الركبان، وحث الجيش الأميركي في المنطقة على توفير ممر آمن لها.

ويقع مخيم الركبان قرب قاعدة للقوات الأمريكية في جنوب شرق سوريا في التنف على الحدود العراقية السورية.



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