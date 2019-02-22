ترحيب بقرار واشنطن لحفظ السلام بسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

رحبت قوات سوريا الديمقراطية بقرار الولايات المتحدة إبقاء مئتي جندي أمريكي في سوريا بعد سحب قواتها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ، إن هذه المجموعة ستـَبقى في سوريا لحفظ السلام لكن لفترة مؤقتة.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن الإعداد لقرار ترامب سحب القوات يجري منذ فترة، ولم يتضح إلى متى ستظل القوة البالغ قوامها 200 جندي في المنطقة أو متى ستنشر تحديدا.

وكان ترامب أمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وقوامها 2000 جندي، قائلا إنهم تمكنوا من القضاء على داعش.

إلا أن الرئيس الأمريكي وقع تحت ضغط من عدة مستشارين للعدول عن قراره، بما يضمن حماية قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيس.

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