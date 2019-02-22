واشنطن تقرر ترك 200 جندي أمريكي لحفظ السلام في سوريا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

قالت الولايات المتحدة انها ستترك مجموعة صغيرة من جنودها لحفظ السلام في سوريا بعد تنفيض الانسحاب الذي اعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

واضحت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز في بيان ان المجموعة التي ستبقى في سوريا ستتكون من 200 جندي وستبقى في سوريا لفترة من الوقت.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي الخميس على تنفيذ الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا .

وأضافت الوكالة أن الرئيسين بحثا أيضا آخر التطورات في سوريا واتفقا على دعم التوصل لحل سياسي للأزمة مضيفة أنهما اتفقا أيضا على تحسين العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وواشنطن.

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