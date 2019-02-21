مقتل "صوت داعش" الفرنسي بغارة للتحالف شرقي سوريا

أخبار الآن | باريس – فرنسا (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية الخميس أن الجهادي الفرنسي فابيان كلان الذي تبنى في تسجيل صوتي باسم داعش المسؤولية عن اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، قتل ليلاً في غارة جوية.

وبحسب إذاعة "فرانس انتر" التي كشفت هذه المعلومات فإن شقيقه جان ميشال وهو إرهابي أيضاً أصيب بجروح بالغة خلال ضربة شنها التحالف الدولي.

والشقيقان وهما من عناصر التنظيم المتطرف كانا مقربين من الخلية التي نفذت اعتداءات باريس وبروكسل في 2015 و2016 ومصممين على مواصلة القتال رغم الهزائم العسكرية العديدة لداعش الذي بات محاصرا في آخر جيب له.

وقال المحققون الفرنسيون إن فابيان كلان (41 عاماً) هو من سجل التبني الصوتي لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وأسفر عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى. وشقيقه جان ميشال (38 عاماً) هو مرنم الأناشيد في التسجيل.

وبعد إثبات تورطهما أصدر قضاة التحقيق مذكرة توقيف بحق كل واحد في حزيران/يونيو 2018.

وفابيان كلان الملقب بـ"عمر" اعتنق الإسلام في التسعينات وأصبح متشدداً كما شقيقه مطلع العام ألفين.

في 2009 حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع جهادي آخر فرنسي يدعى توماس بارنوان في قضية شبكة أرتيغات.

المزيد: