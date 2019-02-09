روسيا مستعدة للحوار مع واشنطن بشأن انسحابها من سوريا

أخبار الآن | موسكو – روسيا (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بلادها مستعدة للحوار مع واشنطن حول الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير خارجية بلادها تاكيده أن لموسكو اتصالات مثمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، بخصوص التسوية في سوريا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد نقلت عن الجيش الأمريكي قوله إنه يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية إبريل المقبل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أن دول التحالف الدولي نجحت بإنهاء تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وتابع: "سنعلن الأسبوع المقبل غالباً القضاء بنسبة 100% على داعش في سوريا والعراق"، لافتاً إلى أن "قواتنا ستعود مباشرة بعد القضاء على داعش".



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