القوات الأمريكية تنسحب كاملة من سوريا نهاية أبريل

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (أ.ف.ب)

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا، بحلول نهاية أبريل المقبل.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أنه قرر سحب جميع القوات الأميركية العاملة في سوريا، لكنه لم يضع جدولاً زمنياً لتنفيذ عملية سحب القوات.

ولقي قرار ترامب معارضة كبيرة داخل مجلس الشيوخ الأميركي، مما جعل عدداً كبيراً من النواب داخل المجلس، يوافق الأسبوع الماضي على تعديل رمزي ينتقد القرار الذي تضمن أيضاً سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل قال، في جلسة لمجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، إن تنظيم داعش قد ينهض مجدداً بعد الانسحاب الأميركي المزمع من سوريا.

ولم يتراجع ترامب عن عزمه على الانسحاب، قائلاً إنه يتطلع إلى استقبال محاربيه الشجعان في سوريا استقبالاً حاراً لدى عودتهم للوطن.

وأضاف ترامب أمام تجمع ممثلي التحالف في مقر وزارة الخارجية أن جيش الولايات المتحدة وشركاؤه في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا فعلياً كل الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق.

وتابع أنه من المتوقع الإعلان رسمياً في وقت ما، ربما الأسبوع المقبل، أن الولايات المتحدة احتوت داعش الخلافة) بنسبة 100 في المئة، لكنه يريد انتظار الإعلان الرسمي.

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