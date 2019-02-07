أمريكا ستلغي العقوبات عن داعمي غوايدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستدرس رفع العقوبات عن كبار ضباط الجيش الفنزويلي إذا اعترفوا بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا للبلاد.

واعترفت واشنطن بغوايدو وحذت دول أخرى حذوها مما زاد الضغوط على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وباستثناء ضابط كبير اعترف بغوايدو في مقطع فيديو وناشد آخرين في الجيش أن يفعلوا نفس الشيء، فإن معظم قادة الجيش الفنزويلي ما زالوا على تأييدهم لمادورو.

وفي وقت سابق، منعت قوات من الجيش الفنزويلي دخول مساعدات إنسانية دولية لسد النقص في الأدوية والمواد الغذائية، تم إرسالها بالتنسيق مع غوايدو، فيما دعت واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو إلى إيصال المساعدات "للشعب الجائع".

وكان غوايدو قد قال إن الأغذية والأدوية ستبدأ في التدفق إلى فنزويلا، بالرغم من اعتراضات مادورو.

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